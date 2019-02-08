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Наименование закупки
поставка пленки Мс
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.02.2019 12:27
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
Почтовый адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Контактный телефон
+7 3452 54-60-71
Факс
+7 3452 54-60-29
Адрес электронной почты
a.diyanov@tmotor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Говердовский Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пленки Мс
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.02.2019 09:00 GMT +308.02.2019 09:0008.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83774Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пленки Мс
Начальная цена
136 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 625007 г.Тюмень, Площадь Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата после поставки товара на склад Покупателя, в течение 30 дней , поставка за счет средств Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ПАО "ТМ"
Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Кол-во: 1500.000