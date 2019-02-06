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    Главная / Торги / Поставка технических жидкостей по статье ПЭН для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Поставка технических жидкостей по статье ПЭН для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.02.2019 10:0006.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83768Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83768

    Наименование закупки

    Поставка технических жидкостей по статье ПЭН для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.02.2019 08:52

    Документация процедуры

    Приложение_№_2_к_Договору.docx

    Договор.docx

    ЕИ__Приложение_№_1для_ЭТП.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка технических жидкостей по статье ПЭН для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.02.2019 10:00 GMT +306.02.2019 10:0006.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83768Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических жидкостей по статье ПЭН для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Начальная цена

    371 040,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, 141101, Московская область, г. ЩелковоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость транспортных услуг по доставки МТР грузополучателю включена в цену МТР. В случае если поставщик является субъектом МСП, оплата в течение 30 дней с момента поставки и предоставления документов. В случае если поставщик не является субъектом МСП, оплата в течение 60 дней с момента поставки и предоставления документов. Доставка силами поставщика в адрес филиалов ООО "Газпром ПХГ".

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смазка силиконовая Astrohim 520МЛ арт.АС-4615 ТУ 2384-003-13313172-2011"

    Кол-во: 100.000

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