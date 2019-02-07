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Наименование закупки
Химические порошки и реактивы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.02.2019 09:56
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
Почтовый адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Контактный телефон
+7 3452 54-60-71
Факс
+7 3452 54-60-29
Адрес электронной почты
a.diyanov@tmotor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Говердовский Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Химические порошки и реактивы
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.02.2019 09:00 GMT +307.02.2019 09:0007.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83761Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Химические порошки и реактивы
Начальная цена
787 484,91
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 625007, г. Тюмень, Площадь Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Товара производится после получения Покупателем (грузополучателем) партии Товара в полном объеме в пункте назначения в течении 60 (Шестидесяти) банковских дней, либо 30 (Тридцати) календарных дней, в случае если Поставщик относится к субъектам малого и среднего предпринимательства)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ПАО "ТМ"
Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Кол-во: 0.050