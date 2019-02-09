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    Главная / Торги / Поставка рукавов высокого давления для Оренбургской ВЧ

    Поставка рукавов высокого давления для Оренбургской ВЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.02.2019 00:0009.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83756Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83756

    Наименование закупки

    Поставка рукавов высокого давления для Оренбургской ВЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.02.2019 07:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Контактный телефон

    +7 495 719-61-73

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    V.Dovbnia@gazbez.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка рукавов высокого давления для Оренбургской ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.02.2019 00:00 GMT +309.02.2019 00:0009.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83756Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рукавов высокого давления для Оренбургской ВЧ

    Начальная цена

    196 425,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Оренбургская область РФ, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подачи заявки на Товар Покупателем, но не позднее 31.12.2019. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя (Филиал Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»): РФ, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной Покупателем.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукав высокого давления РВД 16ММ 25МПа 20М термозащитная оболочка Silitube/ штуцер DKL 12ММ М20х1.5"

    Кол-во: 2.000

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    Прием заявок:
    09.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    196 425
    Лоты:
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