Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата за поставленный товар с учетом транспортных расходов осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в течение 45 (сорок пять) календарных дней с момента подписания Сторонами Товарной-накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД). Срок поставки по спецификации №1: 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания договора. Срок поставки по спецификации №2: 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания договора.