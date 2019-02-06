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Наименование закупки
Поставка метизов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.02.2019 07:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Контактный телефон
+7 34949 7-04-00
Факс
+7 34949 7-04-99
Адрес электронной почты
nghk@nghk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка метизов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.02.2019 07:00 GMT +306.02.2019 07:0006.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83755Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка метизов
Начальная цена
403 112,75
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Адрес доставки Товара: ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за поставленный товар с учетом транспортных расходов осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в течение 45 (сорок пять) календарных дней с момента подписания Сторонами Товарной-накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД). Срок поставки по спецификации №1: 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания договора. Срок поставки по спецификации №2: 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром НГХК"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Кол-во: 1.150