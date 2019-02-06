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    Главная / Торги / Поставка метизов

    Поставка метизов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.02.2019 07:0006.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83755Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83755

    Наименование закупки

    Поставка метизов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.02.2019 07:59

    Документация процедуры

    Приложение_к_договору_№_2_от_24.12.2018_Поставка_метизов_(1329339_v2).XLSX

    Приложение_к_договору_№_1_от_24.12.2018_Поставка_метизов_(1329338_v1).XLSX

    Дог._от_24.12.2018_Поставка_метизов_(1329336_v4).DOC

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-04-00

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    nghk@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка метизов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.02.2019 07:00 GMT +306.02.2019 07:0006.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83755Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка метизов

    Начальная цена

    403 112,75

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Адрес доставки Товара: ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленный товар с учетом транспортных расходов осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в течение 45 (сорок пять) календарных дней с момента подписания Сторонами Товарной-накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД). Срок поставки по спецификации №1: 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания договора. Срок поставки по спецификации №2: 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт шестигранный 1.2 М27х100 10.9 ХЛ ГОСТ 52644"

    Кол-во: 1.150

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