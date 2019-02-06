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Наименование закупки
Поставки воды питьевой для нужд Ленского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2019 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.02.2019 04:03
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-30-65
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородовицын Петр Николаевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставки воды питьевой для нужд Ленского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2019 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.02.2019 20:00 GMT +306.02.2019 20:0006.02.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83750Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставки воды питьевой для нужд Ленского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2019 году.
Начальная цена
349 920,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саха /Якутия/ Республика, Г. Ленск Ул. Победы 73 БРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Продукции на склад Грузополучателя, на основании выставленных счетов и подписанных с 2-х сторон товарных накладных
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 2187.000