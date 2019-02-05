Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Повышение квалификации по специальности "Эндокринология".

    Повышение квалификации по специальности "Эндокринология".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.02.2019 08:0005.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83747Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83747

    Наименование закупки

    Повышение квалификации по специальности "Эндокринология".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.01.2019 20:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЫКСУНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"

    Юридический адрес

    607061, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2,

    Почтовый адрес

    607060, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2

    Контактный телефон

    +7 83177 3-00-56

    Факс

    +7 83177 3-19-03

    Адрес электронной почты

    crbvyksazakaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Куркович Регина Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Повышение квалификации по специальности "Эндокринология".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.02.2019 08:00 GMT +305.02.2019 08:0005.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83747Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Повышение квалификации по специальности "Эндокринология".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Количество обучаемых-1 человек (врачебный персонал). Количество часов-144 часа. Форма обучения-дистанционная.По окончании обучения выдается документ о повышении квалификации государственного образца.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен, оплата в течение 30 дней с момента оказания услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"

    Адрес местонахождения

    607061, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2,

    607060, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Повышение квалификации по специальности "Эндокринология". (144 часа)"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБУЗ НО "НОКОД"
    Ценовой запрос № 76382
    Семинар на тему "Ведение учета с применением федеральных стандартов бухгалтерского учета для организации государственного сектора
    Семинар на тему "Ведение учета с применением федеральных стандартов бухгалтерского учета для...
    76382
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 08:30(GMT+03:00)
    10 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"
    Ценовой запрос № 76986
    Оказание услуг по проведению семинара
    Оказание услуг по проведению семинара
    76986
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    28 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    УСЗН НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
    Ценовой запрос № 76798
    Первичное обучение по нормам и правилам работы на теплоустановках.
    Первичное обучение по нормам и правилам работы на теплоустановках.
    76798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 10:00(GMT+03:00)
    3 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГКУ НО УСЗН Г.ДЗЕРЖИНСКА
    Ценовой запрос № 77685
    Обучение руководителей и специалистов организаций по охране труда
    Обучение руководителей и специалистов организаций по охране труда
    77685
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    33 750
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУ "КЦСОН ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 78405
    Дистанционное обучение
    Дистанционное обучение
    78405
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    28 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"
    Ценовой запрос № 78513
    Оказание услуг по проведению семинара
    Оказание услуг по проведению семинара
    78513
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    9 498
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "НОКПД"
    Ценовой запрос № 78965
    Обучение по охране труда руководителей и специалистов
    Обучение по охране труда руководителей и специалистов
    78965
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    28 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "НОКПД"
    Ценовой запрос № 79284
    Обучение по прогрпмме "Правила по охране труда при работе на высоте"
    Обучение по прогрпмме "Правила по охране труда при работе на высоте"
    79284
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    11 700
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить