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    Главная / Торги / лабораторное оборудование

    лабораторное оборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.02.2019 00:0006.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83745Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83745

    Наименование закупки

    лабораторное оборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.02.2019 11:53

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"

    Юридический адрес

    606026, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПЕР ЗАПАДНЫЙ, 1

    Почтовый адрес

    606026, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПЕР ЗАПАДНЫЙ, 1

    Контактный телефон

    +7 8313 20-26-55

    Факс

    Адрес электронной почты

    ekonom-bol2@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Лабораторное оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.02.2019 00:00 GMT +306.02.2019 00:0006.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83745Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лабораторное оборудование

    Начальная цена

    49 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606026, Нижегородская обл, Дзержинск г, ПЕР ЗАПАДНЫЙ, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставка в течение 3х дней с даты заключения договора, безналичный расчет, авансирование не предусмотрено

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"

    Адрес местонахождения

    606026, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПЕР ЗАПАДНЫЙ, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аквадистиллятор электрический АЭ-14-Я-ФП-01 690х300х280ММ 220В 4.5кВт ООО "Ферропласт Медикал""

    Кол-во: 1.000

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