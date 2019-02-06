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Наименование закупки
лабораторное оборудование
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.02.2019 11:53
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606026, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПЕР ЗАПАДНЫЙ, 1
Почтовый адрес
606026, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПЕР ЗАПАДНЫЙ, 1
Контактный телефон
+7 8313 20-26-55
Факс
Адрес электронной почты
ekonom-bol2@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лабораторное оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.02.2019 00:00 GMT +306.02.2019 00:0006.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83745Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лабораторное оборудование
Начальная цена
49 200,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 606026, Нижегородская обл, Дзержинск г, ПЕР ЗАПАДНЫЙ, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
поставка в течение 3х дней с даты заключения договора, безналичный расчет, авансирование не предусмотрено
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"
Адрес местонахождения
606026, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПЕР ЗАПАДНЫЙ, 1
Кол-во: 1.000