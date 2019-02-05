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Наименование закупки
проведение акарицидной обработки детской площадки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
31.01.2019 16:48
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198
Почтовый адрес
603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198
Контактный телефон
+7 831 460-37-12
Факс
+7 831 234-03-23
Адрес электронной почты
noptd@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение акарицидной обработки детской площадки
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.02.2019 09:00 GMT +305.02.2019 09:0005.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83723Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение акарицидной обработки детской площадки
Начальная цена
1 125,60
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Н. Новгород ул. Родионова 198Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 15 рабочих дней после акта выполненных работ
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "НОКПД"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКПД"
Адрес местонахождения
603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198
Кол-во: 0.536