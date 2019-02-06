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Наименование закупки
Поставка запасных частей для снегохода Yamaha VK 540 E
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.02.2019 13:58
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2
Почтовый адрес
603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2
Контактный телефон
+7 831 434-42-74
Факс
+7 831 430-30-41
Адрес электронной почты
offiial@ohota.kreml.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для снегохода Yamaha VK 540 E
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.02.2019 00:00 GMT +306.02.2019 00:0006.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83715Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для снегохода Yamaha VK 540 E
Начальная цена
148 500,45
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Прядок оплаты: безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Расчеты за поставленный товар производится заказчиком в течение 15 рабочих дней с даты подписания товарной накладной при наличии счета (счета-фактуры). Авансирование не предусмотрено.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
КОМИТЕТ ГОСОХОТНАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Все закупки и тендеры КОМИТЕТ ГОСОХОТНАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес местонахождения
603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2
Наименование заказчика
КОМИТЕТ ГОСОХОТНАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Все закупки и тендеры КОМИТЕТ ГОСОХОТНАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес местонахождения
603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2
Кол-во: 1.000