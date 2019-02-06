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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для снегохода Yamaha VK 540 E

    Поставка запасных частей для снегохода Yamaha VK 540 E

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.02.2019 00:0006.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83715Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83715

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для снегохода Yamaha VK 540 E

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.02.2019 13:58

    Документация процедуры

    Описание_закупки_запчасти_для_снегохода_Ямаха.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
    Все закупки и тендеры КОМИТЕТ ГОСОХОТНАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

    Юридический адрес

    603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2

    Почтовый адрес

    603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2

    Контактный телефон

    +7 831 434-42-74

    Факс

    +7 831 430-30-41

    Адрес электронной почты

    offiial@ohota.kreml.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для снегохода Yamaha VK 540 E

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.02.2019 00:00 GMT +306.02.2019 00:0006.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83715Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для снегохода Yamaha VK 540 E

    Начальная цена

    148 500,45

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прядок оплаты: безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Расчеты за поставленный товар производится заказчиком в течение 15 рабочих дней с даты подписания товарной накладной при наличии счета (счета-фактуры). Авансирование не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    КОМИТЕТ ГОСОХОТНАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
    Все закупки и тендеры КОМИТЕТ ГОСОХОТНАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

    Адрес местонахождения

    603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2

    Наименование заказчика

    КОМИТЕТ ГОСОХОТНАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
    Все закупки и тендеры КОМИТЕТ ГОСОХОТНАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

    Адрес местонахождения

    603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть Ремень вариатора 8GS-17641-00-00"

    Кол-во: 1.000

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