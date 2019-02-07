Поставка картриджей для копировально-множительной техники

Условия договора

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Условия оплаты и доставки

Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется партиями, по адресам в соответствии со Спецификацией, в течение __3__ (__трех__) рабочих дней от даты подписания Договора. Остальные требования см. проект договора.