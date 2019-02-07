Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка картриджей для копировально-множительной техники

    Поставка картриджей для копировально-множительной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.02.2019 10:0007.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83702Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83702

    Наименование закупки

    Поставка картриджей для копировально-множительной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.02.2019 16:22

    Документация процедуры

    Договор_поставки_картриджи_2019.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-00

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    a.meleshkin@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Свистушкин Алексей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город, Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка картриджей для копировально-множительной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.02.2019 10:00 GMT +307.02.2019 10:0007.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83702Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка картриджей для копировально-множительной техники

    Начальная цена

    522 586,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва,Санкт-Петербург, г. Москва, ул. Обручева, д.27, корп. 2; г. Санкт – Петербург, Пулковское шоссе, д.36, корп. 2, лит. А Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется партиями, по адресам в соответствии со Спецификацией, в течение __3__ (__трех__) рабочих дней от даты подписания Договора. Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж НР 85A СЕ285А черный 1600 страниц оригинальный"

    Кол-во: 2.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Ценовой запрос № 263399
    Поставка картриджей для оргтехники_СФ
    Поставка картриджей для оргтехники_СФ
    263399
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    ООО "Газпром телеком"
    Ценовой запрос № 265861
    Поставка ИТ принадлежностей
    Поставка ИТ принадлежностей
    265861
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 76705
    Картриджи Canon Сатурн #IT
    Картриджи Canon Сатурн #IT
    76705
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    47 758
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 76707
    Картриджи Canon АУП КФ #IT
    Картриджи Canon АУП КФ #IT
    76707
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    88 098
    Лоты:
    1
    Регион:
    Калининградская область
    АО «Дальтрансгаз»
    Ценовой запрос № 77021
    Поставка картриджей
    Поставка картриджей
    77021
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 04:00(GMT+03:00)
    734 926
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 77216
    Расходные материалы СУ "Леноргэнергогаз"
    Расходные материалы СУ "Леноргэнергогаз"
    77216
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    188 529
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Ценовой запрос № 77229
    Закупка картриджей
    Закупка картриджей
    77229
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 10:00(GMT+03:00)
    344 831
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО "Гипроспецгаз"
    Ценовой запрос № 76268
    Закупка расходных материалов от производителя данного оборудования
    Закупка расходных материалов от производителя данного оборудования
    76268
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 10:00(GMT+03:00)
    520 443
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить