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Наименование закупки
Поставка продуктов питания для приемной для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в период с 11.02.2019 по 12.03.2019
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
31.01.2019 15:31
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kom@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобанова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания для приемной для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в период с 11.02.2019 по 12.03.2019
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.02.2019 04:00 GMT +305.02.2019 04:0005.02.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83698Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания для приемной для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в период с 11.02.2019 по 12.03.2019
Начальная цена
27 031,84
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 628418, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, д.16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка осуществляется силами и за счет Поставщика. Оплата Товара производится в течение 30 (Тридцать) календарных дней после передачи Товара. Товар поставляется отдельными (мелкими) партиями в течение 3-х (Трех) дней с момента получения Заявки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 100.000