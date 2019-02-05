Условия договора

Условия оплаты и доставки

Покупатель оплачивает стоимость поставленного Товара на основании товарной накладной, в течении 5 (пяти) банковских дней с момента подписания товарной накладной. Оплата товара производится в валюте РФ (рублях) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца по реквизитам, указанным в Договоре.