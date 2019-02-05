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Наименование закупки
Арктическая медицинское оборудование
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
31.01.2019 14:52
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Контактный телефон
+7 499 580-38-27
Факс
+7 499 580-38-89
Адрес электронной почты
safaev@gazpromflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафаев Тимур Октамджонович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Арктическая медицинское оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.02.2019 12:00 GMT +305.02.2019 12:0005.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83692Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арктическая медицинское оборудование
Начальная цена
57 413,39
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Мурманская область, г. Мурманск ул. Траловая 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Предоплата, доставка входит в стоимость
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром Флот"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Кол-во: 1.000