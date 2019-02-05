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Наименование закупки
Закупка бензина АИ 92 (внебюджет)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
31.01.2019 14:51
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603057, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 8 "Б"
Почтовый адрес
603057, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 8 "Б"
Контактный телефон
+7 831 282-03-11
Факс
Адрес электронной почты
buxi41@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка бензина АИ 92 (внебюджет)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.02.2019 00:00 GMT +305.02.2019 00:0005.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83691Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка бензина АИ 92 (внебюджет)
Начальная цена
84 400,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Бекетова улица, 8 БРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель оплачивает стоимость поставленного Товара на основании товарной накладной, в течении 5 (пяти) банковских дней с момента подписания товарной накладной. Оплата товара производится в валюте РФ (рублях) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца по реквизитам, указанным в Договоре.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ НТОТ
Все закупки и тендеры ГБПОУ НТОТ
Адрес местонахождения
603057, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 8 "Б"
Кол-во: 2000.000