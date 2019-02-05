Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка электроизмерительной лаборатории

    Поставка электроизмерительной лаборатории

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.02.2019 09:0005.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83689Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83689

    Наименование закупки

    Поставка электроизмерительной лаборатории

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.01.2019 14:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром телеком
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"

    Юридический адрес

    117630, Российская Федерация, Москва, Старокалужское шоссе, 62, стр.2

    Почтовый адрес

    117630, Российская Федерация, 77, Москва, Старокалужское ш., д. 62

    Контактный телефон

    +7 495 428-40-40

    Факс

    +7 495 428-40-40

    Адрес электронной почты

    tender@gazpromtelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Руденко Елена Валериевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электроизмерительной лаборатории

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.02.2019 09:00 GMT +305.02.2019 09:0005.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83689Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электроизмерительной лаборатории

    Начальная цена

    43 449,15

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 62, стр. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней после поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром телеком"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"

    Адрес местонахождения

    117630, Российская Федерация, Москва, Старокалужское шоссе, 62, стр.2

    117630, Российская Федерация, 77, Москва, Старокалужское ш., д. 62

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лаборатория Электроизмерительная стационарная Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, фаза-фаза ИФН-300 - 1 шт.; Аккумулятор - 5H-AA2000BT (РАМП.436244.006) - 1 шт.; Измеритель сопротивления заземлений Ф4103-М1 с поверкой - 1 шт.; Мегаомметр ПСИ-2500 - 1 шт.; Комплект принадлежностей П4126-М2 к измерителю сопротивления заземлений Ф4103-М1 - 1 шт."

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики
    Позвонить