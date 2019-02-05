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Наименование закупки
Поставка электроизмерительной лаборатории
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
31.01.2019 14:44
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Старокалужское шоссе, 62, стр.2
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, 77, Москва, Старокалужское ш., д. 62
Контактный телефон
+7 495 428-40-40
Факс
+7 495 428-40-40
Адрес электронной почты
tender@gazpromtelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Руденко Елена Валериевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электроизмерительной лаборатории
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.02.2019 09:00 GMT +305.02.2019 09:0005.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83689Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электроизмерительной лаборатории
Начальная цена
43 449,15
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 62, стр. 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 календарных дней после поставки товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром телеком"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"
Адрес местонахождения
117630, Российская Федерация, Москва, Старокалужское шоссе, 62, стр.2
117630, Российская Федерация, 77, Москва, Старокалужское ш., д. 62
Кол-во: 1.000