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    Главная / Торги / Приобретение садовой тележки 2-х колесная WB6211 оцинкованная цельная ручка 120кг 65л пневмо колеса (ручка как на прикрепленном фото в разделе документация)

    Приобретение садовой тележки 2-х колесная WB6211 оцинкованная цельная ручка 120кг 65л пневмо колеса (ручка как на прикрепленном фото в разделе документация)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.02.2019 08:0005.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83681Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83681

    Наименование закупки

    Приобретение садовой тележки 2-х колесная WB6211 оцинкованная цельная ручка 120кг 65л пневмо колеса (ручка как на прикрепленном фото в разделе документация)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.01.2019 15:46

    Документация процедуры

    садовая_тачка_фото.jpg

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП "Автозаводский"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Детский санаторий ДЦП "Автозаводский"

    Юридический адрес

    603095, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Пермякова, 38

    Почтовый адрес

    603095, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Пермякова, 38

    Контактный телефон

    +7 831 299-22-33

    Факс

    +7 831 299-19-04

    Адрес электронной почты

    dds-dcp@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение садовой тележки 2-х колесная WB6211 оцинкованная цельная ручка 120кг 65л пневмо колеса (ручка как на прикрепленном фото в разделе документация)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.02.2019 08:00 GMT +305.02.2019 08:0005.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83681Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение садовой тележки 2-х колесная WB6211 оцинкованная цельная ручка 120кг 65л пневмо колеса (ручка как на прикрепленном фото в разделе документация)

    Начальная цена

    2 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул. Пермякова, д.38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора. Оплата осуществляется в течение 10 банковских дней после получения товара и подписания документов (тн, акт).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "Детский санаторий ДЦП "Автозаводский"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Детский санаторий ДЦП "Автозаводский"

    Адрес местонахождения

    603095, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Пермякова, 38

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инвентарь садово-огородный ручной . Тачка садово-строительная двыхколесная, пневмоколесо грузоподъемность 120кг"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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