www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Приобретение садовой тележки 2-х колесная WB6211 оцинкованная цельная ручка 120кг 65л пневмо колеса (ручка как на прикрепленном фото в разделе документация)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
31.01.2019 15:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603095, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Пермякова, 38
Почтовый адрес
603095, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Пермякова, 38
Контактный телефон
+7 831 299-22-33
Факс
+7 831 299-19-04
Адрес электронной почты
dds-dcp@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение садовой тележки 2-х колесная WB6211 оцинкованная цельная ручка 120кг 65л пневмо колеса (ручка как на прикрепленном фото в разделе документация)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.02.2019 08:00 GMT +305.02.2019 08:0005.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83681Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение садовой тележки 2-х колесная WB6211 оцинкованная цельная ручка 120кг 65л пневмо колеса (ручка как на прикрепленном фото в разделе документация)
Начальная цена
2 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул. Пермякова, д.38Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора. Оплата осуществляется в течение 10 банковских дней после получения товара и подписания документов (тн, акт).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "Детский санаторий ДЦП "Автозаводский"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Детский санаторий ДЦП "Автозаводский"
Адрес местонахождения
603095, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Пермякова, 38
Кол-во: 1.000