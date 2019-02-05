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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Маршрутные карты_УФ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
31.01.2019 14:11
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Контактный телефон
+7 495 719-33-49
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
tender@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мурашкин Александр Игоревич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Маршрутные карты_УФ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.02.2019 12:00 GMT +305.02.2019 12:0005.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83675Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Маршрутные карты_УФ
Начальная цена
22 950,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, DDP 169302, Республика Коми, г.Ухта, ул.Авиационная, д.18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
DDP 169302, Республика Коми, г.Ухта, ул.Авиационная, д.18 Оплата в течение 20-ти дней с момента поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Адрес местонахождения
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Кол-во: 2.000