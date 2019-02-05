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    Главная / Торги / поставка микроволновой печи Supra

    поставка микроволновой печи Supra

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.02.2019 00:0005.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83670Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83670

    Наименование закупки

    поставка микроволновой печи Supra

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.01.2019 13:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Психиатрическая больница № 2 г.Нижнего Новгорода"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ПБ № 2 г.Н.Н"

    Юридический адрес

    603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Июльских дней, 28

    Почтовый адрес

    603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 72

    Контактный телефон

    +7 831 245-33-23

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakazpb2@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка микроволновой печи Supra

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.02.2019 00:00 GMT +305.02.2019 00:0005.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83670Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка микроволновой печи Supra

    Начальная цена

    3 717,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Нижний Новгород ул. Июльских дней д.28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    после поставки в течение 15 дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ПБ № 2 г.Н.Н"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ПБ № 2 г.Н.Н"

    Адрес местонахождения

    603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Июльских дней, 28

    603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 72

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Микроволновая печь Supra MWS-1804MW"

    Кол-во: 1.000

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