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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
09-19 Стрижов ХБС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
31.01.2019 14:28
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Контактный телефон
+7 499 580-38-27
Факс
+7 499 580-38-89
Адрес электронной почты
safaev@gazpromflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафаев Тимур Октамджонович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
09-19 Стрижов ХБС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.02.2019 01:00 GMT +305.02.2019 01:0005.02.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83668Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
09-19 Стрижов ХБС
Начальная цена
196 491,38
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Мурманская область, Инд 183025 г. Мурманск ул. Траловая 2 тел 89113057685, 89212751463 89110614432Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 календарных дней после подписания заказчиком документов о приёмке товара. ЗАКАЗ и ПОСТАВКА товара осуществляются только после получения поставщиком письменного уведомления от заказчика до склада заказчика. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ согласование форм, сертификатов, паспортов, копий отгрузочных документов на поставляемую продукцию с заказчиком.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром Флот"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Кол-во: 20.000