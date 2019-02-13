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    Главная / Торги / Закупка кресел-мешков и пуфов

    Закупка кресел-мешков и пуфов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.02.2019 23:0013.02.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83639Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83639

    Наименование закупки

    Закупка кресел-мешков и пуфов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.01.2019 16:43

    Документация процедуры

    ТЗ_на_кресла_и_пуфы.docx

    Анкета_Участника.docx

    Форма_ценового_предложения.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общеобразовательное Частное учреждение Международная Гимназия Инновационного Центра "Сколково"
    Все закупки и тендеры ОЧУ МГ СКОЛКОВО

    Юридический адрес

    143026, Российская Федерация, Москва, ул Зворыкина, 4

    Почтовый адрес

    143026, Российская Федерация, Москва, ул Зворыкина, 4

    Контактный телефон

    +7 495 956-00-33

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nkhokhlova@sk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хохлова Неля Равиловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка кресел-мешков и пуфов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.02.2019 23:00 GMT +313.02.2019 23:0013.02.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83639Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кресел-мешков и пуфов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Зворыкина, д. 4.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Оплата товара осуществляется по факту поставки в течение 15 рабочих дней со дня подписания товарной накладной

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОЧУ МГ СКОЛКОВО
    Все закупки и тендеры ОЧУ МГ СКОЛКОВО

    Адрес местонахождения

    143026, Российская Федерация, Москва, ул Зворыкина, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кресло-мешок"

    Кол-во: 150.000

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