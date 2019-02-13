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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Закупка кресел-мешков и пуфов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
31.01.2019 16:43
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143026, Российская Федерация, Москва, ул Зворыкина, 4
Почтовый адрес
143026, Российская Федерация, Москва, ул Зворыкина, 4
Контактный телефон
+7 495 956-00-33
Факс
--
Адрес электронной почты
nkhokhlova@sk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хохлова Неля Равиловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка кресел-мешков и пуфов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.02.2019 23:00 GMT +313.02.2019 23:0013.02.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83639Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка кресел-мешков и пуфов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Зворыкина, д. 4.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Оплата товара осуществляется по факту поставки в течение 15 рабочих дней со дня подписания товарной накладной
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ОЧУ МГ СКОЛКОВО
Все закупки и тендеры ОЧУ МГ СКОЛКОВО
Адрес местонахождения
143026, Российская Федерация, Москва, ул Зворыкина, 4
Кол-во: 150.000