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Наименование закупки
Поставка расходных материалов для оргтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
31.01.2019 13:17
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
Почтовый адрес
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
Контактный телефон
+7 8722 51-95-54
Факс
+7 8722 51-99-54
Адрес электронной почты
emirbekov@dgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Эмирбеков Гюль-Магомед Алимирзоевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для оргтехники
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.02.2019 00:00 GMT +305.02.2019 00:0005.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83634Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для оргтехники
Начальная цена
925 570,24
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Дагестан Республика, ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Адрес: 367030, РФ, РД г. Махачкала, туп. Хаджи Булача 3-й, 13 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Адрес местонахождения
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
Кол-во: 2.000