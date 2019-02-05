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Наименование закупки
Техническое обслуживание АПС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
31.01.2019 11:39
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, УЛ МИРА, ДОМ 1
Почтовый адрес
607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, УЛ МИРА, ДОМ 1
Контактный телефон
+7 83147 6-79-58
Факс
Адрес электронной почты
zakupki-atsp@atsp-life.org
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание АПС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.02.2019 14:00 GMT +305.02.2019 14:0005.02.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83625Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание АПС
Начальная цена
183 326,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Арзамас, ул.Мира,д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата производится в течение 5 рабочих дней после оказания услуг и предоставления подтверждающих документов от исполнителя. Срок оказания услуги с момента подписания договора и до 31.12.2019 г.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ АТСП
Все закупки и тендеры ГБПОУ АТСП
Адрес местонахождения
607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, УЛ МИРА, ДОМ 1
Кол-во: 11.000