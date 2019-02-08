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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка кронштейнов (подставок) для системных блоков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.02.2019 09:50
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Гагаринский, Обручева, 27, корп. 2
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Гагаринский, Обручева, 27, корп. 2
Контактный телефон
+7 495 580-47-19
Факс
+7 499 719-32-35
Адрес электронной почты
n.minaeva@expo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кельдюшова Надежда Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кронштейнов (подставок) для системных блоков
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.02.2019 09:30 GMT +308.02.2019 09:3008.02.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83620Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кронштейнов (подставок) для системных блоков
Начальная цена
31 249,95
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., дом 26, лит. А, БЦ "Преображенский Двор", 6 этаж Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора. Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной Сторонами при наличии выставленного Поставщиком оригинала счета.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром экспо
Все закупки и тендеры ООО Газпром экспо
Адрес местонахождения
117630, Российская Федерация, Москва, Гагаринский, Обручева, 27, корп. 2
Кол-во: 15.000