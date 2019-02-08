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    Главная / Торги / Поставка кронштейнов (подставок) для системных блоков

    Поставка кронштейнов (подставок) для системных блоков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.02.2019 09:3008.02.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83620Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83620

    Наименование закупки

    Поставка кронштейнов (подставок) для системных блоков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.02.2019 09:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Газпром экспо
    Все закупки и тендеры ООО Газпром экспо

    Юридический адрес

    117630, Российская Федерация, Москва, Гагаринский, Обручева, 27, корп. 2

    Почтовый адрес

    117630, Российская Федерация, Москва, Гагаринский, Обручева, 27, корп. 2

    Контактный телефон

    +7 495 580-47-19

    Факс

    +7 499 719-32-35

    Адрес электронной почты

    n.minaeva@expo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кельдюшова Надежда Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кронштейнов (подставок) для системных блоков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.02.2019 09:30 GMT +308.02.2019 09:3008.02.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83620Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кронштейнов (подставок) для системных блоков

    Начальная цена

    31 249,95

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., дом 26, лит. А, БЦ "Преображенский Двор", 6 этаж Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора. Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной Сторонами при наличии выставленного Поставщиком оригинала счета.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром экспо
    Все закупки и тендеры ООО Газпром экспо

    Адрес местонахождения

    117630, Российская Федерация, Москва, Гагаринский, Обручева, 27, корп. 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подставка под системный блок BPCH-06 300х200х200ММ ErgoFount"

    Кол-во: 15.000

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