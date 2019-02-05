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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Мониторы диагональю 27 дюймов Philips (5 штук) 273V7QJAB/00(01), Black IPS, 1920x1080, 5ms, 250 cd/m2, 1000:1 (DCR 10M:1), D-Sub, HDMI, DP, 2Wx2, Headph.Out, vesa.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
31.01.2019 11:25
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
t.kobaladze@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кобаладзе Тамара Давидовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Мониторы диагональю 27 дюймов Philips (5 штук) 273V7QJAB/00(01), Black IPS, 1920x1080, 5ms, 250 cd/m2, 1000:1 (DCR 10M:1), D-Sub, HDMI, DP, 2Wx2, Headph.Out, vesa.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.02.2019 10:00 GMT +305.02.2019 10:0005.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83610Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мониторы диагональю 27 дюймов Philips (5 штук) 273V7QJAB/00(01), Black IPS, 1920x1080, 5ms, 250 cd/m2, 1000:1 (DCR 10M:1), D-Sub, HDMI, DP, 2Wx2, Headph.Out, vesa.
Начальная цена
53 813,55
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, ул. Садовническая, д. 55/26, стр.3 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 10 дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО Военторг
Все закупки и тендеры АО Военторг
Адрес местонахождения
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Кол-во: 5.000