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    Главная / Торги / Поставка оборудования связи для объекта "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"

    Поставка оборудования связи для объекта "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.02.2019 10:0007.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83609Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83609

    Наименование закупки

    Поставка оборудования связи для объекта "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.02.2019 10:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Контактный телефон

    +7 812 612-86-01 доб. 34229

    Факс

    +7 812 612-86-01

    Адрес электронной почты

    tender@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юсупова Ася Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования связи для объекта "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.02.2019 10:00 GMT +307.02.2019 10:0007.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83609Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования связи для объекта "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"

    Начальная цена

    117 225,63

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Российская Федерация, 416168, Астраханская обл., Красноярский район, МО «Джанайский сельсовет»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    4.2. Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем подписания Покупателем полученного от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных п. 4.3. и п. 4.4. настоящего Договора, на поставленную партию Товара и соответствующие транспортные расходы.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кросс оптический стоечный КОР-16-У FC/SM"

    Кол-во: 1.000

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