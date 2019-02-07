Условия договора

Условия оплаты и доставки

4.2. Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем подписания Покупателем полученного от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных п. 4.3. и п. 4.4. настоящего Договора, на поставленную партию Товара и соответствующие транспортные расходы.