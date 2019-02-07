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Наименование закупки
Поставка оборудования связи для объекта "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.02.2019 10:55
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Контактный телефон
+7 812 612-86-01 доб. 34229
Факс
+7 812 612-86-01
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юсупова Ася Анатольевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования связи для объекта "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.02.2019 10:00 GMT +307.02.2019 10:0007.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83609Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования связи для объекта "Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта"
Начальная цена
117 225,63
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, Российская Федерация, 416168, Астраханская обл., Красноярский район, МО «Джанайский сельсовет»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
4.2. Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем подписания Покупателем полученного от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных п. 4.3. и п. 4.4. настоящего Договора, на поставленную партию Товара и соответствующие транспортные расходы.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром инвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Наименование заказчика
ООО "Газпром инвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Кол-во: 1.000