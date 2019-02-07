Поставка психотропных средств для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата договора осуществляется в безналичном порядке с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, аванс не предусмотрен. Цена договора включает все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе: стоимость Товара, расходы на доставку до места поставки, погрузку/разгрузку, перемещение в указанное Заказчиком место, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, пошлин, иных платежей, которые являются обязательными в силу закона. Поставка товара по адресу заказчика в течении 20 календарных дней с даты заключения договора. (При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы: а) копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом; б) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) акт приема-передачи Товара (приложение N4 к Контракту) в двух экземплярах, один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика; г) копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями) – копию декларации о соответствии (Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии"); д) счет, (счет-фактура при наличии). е) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 865 "О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов")