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Наименование закупки
Поставка масла моторного Лукойл Эффорсе 4004 для газовых двигателей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.02.2019 16:24
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Почтовый адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Контактный телефон
+7 86167 9-70-58
Факс
+7 86167 9-70-97
Адрес электронной почты
molniazakupki2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дубоносов Юрий Афанасьевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка масла моторного Лукойл Эффорсе 4004 для газовых двигателей
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.02.2019 11:00 GMT +308.02.2019 11:0008.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83597Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масла моторного Лукойл Эффорсе 4004 для газовых двигателей
Начальная цена
105 697 551,60
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг ООО "Молния Ямал"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок и порядок поставки: в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента заключения договора. Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней за фактически поставленную Продукцию на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем поставки Продукции. Датой оплаты является дата списания денежных средств, с расчетного счета Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Молния Ямал"
Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Кол-во: 3247.500