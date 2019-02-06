Поставка гусеничного полотна для нужд ОАО "Томскгазпром"

Условия договора

Томская область, Доставка по адресу: 634024, г. Томск, ул. Причальная, д. 10. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого по спецификации товара. Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Условия доставки течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами настоящей спецификации, Доставка по адресу: 634024, г. Томск, ул. Причальная, д. 10. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого по спецификации товара. Оплата поставленного по спецификации товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара.