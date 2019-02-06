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    Главная / Торги / Поставка гусеничного полотна для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка гусеничного полотна для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.02.2019 20:0006.02.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83588Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83588

    Наименование закупки

    Поставка гусеничного полотна для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.01.2019 08:19

    Документация процедуры

    Договор.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    okunkovuv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Окуньков Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка гусеничного полотна для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.02.2019 20:00 GMT +306.02.2019 20:0006.02.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83588Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гусеничного полотна для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    382 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, Доставка по адресу: 634024, г. Томск, ул. Причальная, д. 10. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого по спецификации товара.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия доставки течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами настоящей спецификации, Доставка по адресу: 634024, г. Томск, ул. Причальная, д. 10. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого по спецификации товара. Оплата поставленного по спецификации товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гусеница широкая длинная МТЛБ 244 звена 8.34.СБ-01"

    Кол-во: 1.000

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