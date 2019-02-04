Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг дополнительного профессионального образования для нужд ООО "Газпром питание"

    Оказание услуг дополнительного профессионального образования для нужд ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.02.2019 15:0004.02.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83572Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83572

    Наименование закупки

    Оказание услуг дополнительного профессионального образования для нужд ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.01.2019 19:23

    Документация процедуры

    Договор_(проект).docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг дополнительного профессионального образования для нужд ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.02.2019 15:00 GMT +304.02.2019 15:0004.02.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83572Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг дополнительного профессионального образования для нужд ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    84 790,85

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, ул. Наметкина, д. 16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за оказанные услуги производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании Счета и Акта сдачи-приемки оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня приемки оказанных услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обучение по программе повышения квалификации «Курс «Организация и ведение гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» для работников, осуществляющих обучение в области ГО и защиты от ЧС»"

    Кол-во: 4.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБПОУ "НРТК"
    Ценовой запрос № 76562
    Повышение квалификации руководителей и специалистов, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых котлов с давлением пара до 0,7 Кгс/см2 и водогрейных котлов"
    Повышение квалификации руководителей и специалистов, ответственных за исправное состояние и...
    76562
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    5 508
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Ценовой запрос № 75648
    Профессиональная переподготовка пециалистов ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Профессиональная переподготовка пециалистов ООО "Газпром добыча Краснодар"
    75648
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 08:30(GMT+03:00)
    49 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБУЗ НО "НОКОД"
    Ценовой запрос № 77512
    Обучение по программе "Радиационная безопасность и радиационный контроль"
    Обучение по программе "Радиационная безопасность и радиационный контроль"
    77512
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 08:30(GMT+03:00)
    26 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Ценовой запрос № 78301
    Профессиональная переподготовка пециалистов ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Профессиональная переподготовка пециалистов ООО "Газпром добыча Краснодар"
    78301
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 08:30(GMT+03:00)
    49 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 82090
    Аттестация сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ" (14)
    Аттестация сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ" (14)
    82090
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    448 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №39"
    Ценовой запрос № 82840
    Обучение по курсу Сертификационный цикл повышения квалификации "Эпидемиология"
    Обучение по курсу Сертификационный цикл повышения квалификации "Эпидемиология"
    82840
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 07:00(GMT+03:00)
    21 300
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ НТОТ
    Ценовой запрос № 84606
    Обучение по программе "Подготовка специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения"
    Обучение по программе "Подготовка специалистов, ответственных за обеспечение безопасности...
    84606
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    14 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить