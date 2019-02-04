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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Оказание услуг по специальной оценке условий труда для нужд филиала "Оренбургское УООП" ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
30.01.2019 17:33
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по специальной оценке условий труда для нужд филиала "Оренбургское УООП" ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.02.2019 15:00 GMT +304.02.2019 15:0004.02.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83558Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по специальной оценке условий труда для нужд филиала "Оренбургское УООП" ООО "Газпром питание"
Начальная цена
157 627,56
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, г. Оренбург, пр. ДзержинскогоРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится Заказчиком за выполненные объемы работ (услуг), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или любым другим, не противоречащим законодательству РФ способом по дополнительному письменному соглашению сторон на основании Акта сдачи-приема работ (услуг) (Приложение 3), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приема работ (услуг).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 124.000