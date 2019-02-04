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    Главная / Торги / Оказание услуг по специальной оценке условий труда для нужд филиала "Оренбургское УООП" ООО "Газпром питание"

    Оказание услуг по специальной оценке условий труда для нужд филиала "Оренбургское УООП" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.02.2019 15:0004.02.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83558Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83558

    Наименование закупки

    Оказание услуг по специальной оценке условий труда для нужд филиала "Оренбургское УООП" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.01.2019 17:33

    Документация процедуры

    Договор.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по специальной оценке условий труда для нужд филиала "Оренбургское УООП" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.02.2019 15:00 GMT +304.02.2019 15:0004.02.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83558Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по специальной оценке условий труда для нужд филиала "Оренбургское УООП" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    157 627,56

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург, пр. ДзержинскогоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Заказчиком за выполненные объемы работ (услуг), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или любым другим, не противоречащим законодательству РФ способом по дополнительному письменному соглашению сторон на основании Акта сдачи-приема работ (услуг) (Приложение 3), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приема работ (услуг).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение специальной оценки условий труда"

    Кол-во: 124.000

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