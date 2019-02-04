Оказание услуг по специальной оценке условий труда для нужд филиала "Оренбургское УООП" ООО "Газпром питание"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится Заказчиком за выполненные объемы работ (услуг), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или любым другим, не противоречащим законодательству РФ способом по дополнительному письменному соглашению сторон на основании Акта сдачи-приема работ (услуг) (Приложение 3), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приема работ (услуг).