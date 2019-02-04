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    Главная / Торги / KOMATSU D355 13733 от 30.01.2019

    KOMATSU D355 13733 от 30.01.2019

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.02.2019 12:0004.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83555Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83555

    Наименование закупки

    KOMATSU D355 13733 от 30.01.2019

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.01.2019 17:12

    Документация процедуры

    Служебная_записка_№_17ф_СЗ-U207829_от_Стихин_Алексей_Анатольевич_24.01.2019_Ремо.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРАКТСЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "КОНТРАКТСЕРВИС"

    Юридический адрес

    125367, Г МОСКВА, ПРОЕЗД ПОЛЕССКИЙ, ДОМ 16, КОМНАТА 16

    Почтовый адрес

    125367, г. Москва, Полесский пр., д. 16, комната 16

    Контактный телефон

    +7 495 662-66-23 доб. 4189

    Факс

    +7 495 662-66-23

    Адрес электронной почты

    Popov.e@t-s-c.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Олег Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    KOMATSU D355 13733 от 30.01.2019

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.02.2019 12:00 GMT +304.02.2019 12:0004.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83555Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    KOMATSU D355 13733 от 30.01.2019

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Россия, 614500, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.316А Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата товара производится Покупателем в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения Покупателем товара. Приемка товара по ассортименту, качеству и количеству проводится на складе Покупателя. Доставка до адреса Покупателя осуществляется за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "КОНТРАКТСЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "КОНТРАКТСЕРВИС"

    Адрес местонахождения

    125367, Г МОСКВА, ПРОЕЗД ПОЛЕССКИЙ, ДОМ 16, КОМНАТА 16

    125367, г. Москва, Полесский пр., д. 16, комната 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кольцо уплотнительное 6128-81-2830"

    Кол-во: 4.000

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    Прием заявок:
    07.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
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