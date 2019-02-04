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Наименование закупки
KOMATSU D355 13733 от 30.01.2019
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
30.01.2019 17:12
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125367, Г МОСКВА, ПРОЕЗД ПОЛЕССКИЙ, ДОМ 16, КОМНАТА 16
Почтовый адрес
125367, г. Москва, Полесский пр., д. 16, комната 16
Контактный телефон
+7 495 662-66-23 доб. 4189
Факс
+7 495 662-66-23
Адрес электронной почты
Popov.e@t-s-c.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Олег Павлович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
KOMATSU D355 13733 от 30.01.2019
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.02.2019 12:00 GMT +304.02.2019 12:0004.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83555Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
KOMATSU D355 13733 от 30.01.2019
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Россия, 614500, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.316А Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата товара производится Покупателем в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения Покупателем товара. Приемка товара по ассортименту, качеству и количеству проводится на складе Покупателя. Доставка до адреса Покупателя осуществляется за счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "КОНТРАКТСЕРВИС"
Все закупки и тендеры ООО "КОНТРАКТСЕРВИС"
Адрес местонахождения
125367, Г МОСКВА, ПРОЕЗД ПОЛЕССКИЙ, ДОМ 16, КОМНАТА 16
125367, г. Москва, Полесский пр., д. 16, комната 16
Кол-во: 4.000