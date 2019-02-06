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    Главная / Торги / Хозяйственные товары

    Хозяйственные товары

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.02.2019 00:0006.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83550Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83550

    Наименование закупки

    Хозяйственные товары

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.02.2019 14:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Арктик Билдинг Сервисиз
    Все закупки и тендеры АО Арктик Билдинг Сервисиз

    Юридический адрес

    115162, Российская Федерация, Москва, Лестева, 8/1

    Почтовый адрес

    115162, Российская Федерация, Москва, Лестева, 8/1

    Контактный телефон

    +7 495 777-33-86

    Факс

    +7 495 777-33-86

    Адрес электронной почты

    iv@abservisiz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Хозяйственные товары

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.02.2019 00:00 GMT +306.02.2019 00:0006.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83550Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хозяйственные товары

    Начальная цена

    5 730,77

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЛЕСТЕВА, 8, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% оплата после доставки и выставления счета в течении 5 рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО Арктик Билдинг Сервисиз
    Все закупки и тендеры АО Арктик Билдинг Сервисиз

    Адрес местонахождения

    115162, Российская Федерация, Москва, Лестева, 8/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перчатки резиновые хозяйственные повышенной прочности Vileda латекс L"

    Кол-во: 3.000

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