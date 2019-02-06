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Наименование закупки
Поставка мела природного технического МТД-2 для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.02.2019 09:18
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
+7 495 428-45-46
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
phg@phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонов Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мела природного технического МТД-2 для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.02.2019 09:00 GMT +306.02.2019 09:0006.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83540Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мела природного технического МТД-2 для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР
Начальная цена
269 734,25
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край,Ленинградская область, Российская Федерация, 352450, Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское - 17,01 тонны Российская Федерация, 188349, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Лядино - 34,50 тоннРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость транспортировки товара до грузополучателей включена в стоимость МТР. В случае, если поставщик является СМСП, оплата в течение 30 дней после поступления товара на склад и предоставления первичных документов. В случае, если поставщик не является СМСП, оплата в течение 60 дней после поступления товара на склад и предоставления первичных документов. Требования к упаковке - мешки, доставка на паллетах, обмотанных стрейч-пленкой.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Кол-во: 7.000