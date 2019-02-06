Поставка мела природного технического МТД-2 для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Стоимость транспортировки товара до грузополучателей включена в стоимость МТР. В случае, если поставщик является СМСП, оплата в течение 30 дней после поступления товара на склад и предоставления первичных документов. В случае, если поставщик не является СМСП, оплата в течение 60 дней после поступления товара на склад и предоставления первичных документов. Требования к упаковке - мешки, доставка на паллетах, обмотанных стрейч-пленкой.