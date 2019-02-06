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    Главная / Торги / Поставка мела природного технического МТД-2 для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР

    Поставка мела природного технического МТД-2 для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.02.2019 09:0006.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83540Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83540

    Наименование закупки

    Поставка мела природного технического МТД-2 для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.02.2019 09:18

    Документация процедуры

    Договор_проект.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край, Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мела природного технического МТД-2 для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.02.2019 09:00 GMT +306.02.2019 09:0006.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83540Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мела природного технического МТД-2 для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР

    Начальная цена

    269 734,25

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край,Ленинградская область, Российская Федерация, 352450, Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское - 17,01 тонны Российская Федерация, 188349, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Лядино - 34,50 тоннРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость транспортировки товара до грузополучателей включена в стоимость МТР. В случае, если поставщик является СМСП, оплата в течение 30 дней после поступления товара на склад и предоставления первичных документов. В случае, если поставщик не является СМСП, оплата в течение 60 дней после поступления товара на склад и предоставления первичных документов. Требования к упаковке - мешки, доставка на паллетах, обмотанных стрейч-пленкой.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мел природный технический МТД-2 на паллете в мешках ТУ 5743-020-05346453-2008"

    Кол-во: 7.000

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