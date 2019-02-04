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    Главная / Торги / Государственный технический осмотр транспортного средства

    Государственный технический осмотр транспортного средства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.02.2019 08:3004.02.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83534Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83534

    Наименование закупки

    Государственный технический осмотр транспортного средства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.01.2019 15:31

    Документация процедуры

    Письмо_ком.пред_ТО_авт.2_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКПД"

    Юридический адрес

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Почтовый адрес

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Контактный телефон

    +7 831 460-37-12

    Факс

    +7 831 234-03-23

    Адрес электронной почты

    noptd@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот

    Государственный технический осмотр транспортного средства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.02.2019 08:30 GMT +304.02.2019 08:3004.02.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83534Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Государственный технический осмотр транспортного средства

    Начальная цена

    416,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603041, г.Нижний Новгород, пр.Ильича, д.50Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Безналичный расчет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НОКПД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКПД"

    Адрес местонахождения

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение государственного технического осмотра (ГТО) автотранспортных средств с выдачей диагностической карты на транспортное средство категории N1"

    Кол-во: 1.000

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