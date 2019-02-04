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Наименование закупки
Поставка интерфейсного модуля для нужд стройки "Региональная сеть передачи данных ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
30.01.2019 15:02
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-21
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Анастасия Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка интерфейсного модуля для нужд стройки "Региональная сеть передачи данных ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.02.2019 00:00 GMT +304.02.2019 00:0004.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83525Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка интерфейсного модуля для нужд стройки "Региональная сеть передачи данных ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Начальная цена
64 621,66
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Согласно спецификации к договоруРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Согласно спецификации к договору
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Кол-во: 2.000