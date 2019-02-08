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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания для ООО "Молния Ямал"

    Поставка продуктов питания для ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.02.2019 11:0008.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83522Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83522

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания для ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.02.2019 15:35

    Документация процедуры

    Таблица_А.xlsx

    Техническое_задание.docx

    Договор.docx

    Приложение_№1_Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дубоносов Юрий Афанасьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка продуктов питания для ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.02.2019 11:00 GMT +308.02.2019 11:0008.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83522Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания для ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    499 935,35

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг ООО "Молния Ямал"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Сроки поставки: в течение 1 календарного дня, с момента направления письменной заявки Покупателем в адрес Поставщика по средствам факсимильной связи, либо по электронной почте в сети Интернет на каждую партию. Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней за фактически поставленную Продукцию на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем поставки Продукции. Датой оплаты является дата списания денежных средств, с расчетного счета Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чипсы Лейс 80Г фольгированный пакет"

    Кол-во: 100.000

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