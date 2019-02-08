Условия договора

Условия оплаты и доставки

Сроки поставки: в течение 1 календарного дня, с момента направления письменной заявки Покупателем в адрес Поставщика по средствам факсимильной связи, либо по электронной почте в сети Интернет на каждую партию. Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней за фактически поставленную Продукцию на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем поставки Продукции. Датой оплаты является дата списания денежных средств, с расчетного счета Покупателя.