Поставка радиостанций в 2019 году для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс"

Условия договора

Коми Республика, г. Ухта, терминал "Деловые линии" или другой транспортной компанией. Желательно доставка в адрес Заказчика: 169300, Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина 79 Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Доставка до Заказчика силами и за счет Поставщика после подписания договора. Оплата в течение 30 дней с момента подписания ТОРГ-12. Поставщик соглашается с условиями договора (прилагается). Доставка включена в стоимость Товара.