www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка радиостанций в 2019 году для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.02.2019 08:05
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kom@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобанова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка радиостанций в 2019 году для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.02.2019 11:00 GMT +306.02.2019 11:0006.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83518Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка радиостанций в 2019 году для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс"
Начальная цена
118 644,08
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, г. Ухта, терминал "Деловые линии" или другой транспортной компанией. Желательно доставка в адрес Заказчика: 169300, Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина 79Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка до Заказчика силами и за счет Поставщика после подписания договора. Оплата в течение 30 дней с момента подписания ТОРГ-12. Поставщик соглашается с условиями договора (прилагается). Доставка включена в стоимость Товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 4.000