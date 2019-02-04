Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка шумоглушителя сброса газа на объект «Реконструкция КС-3 «Красноармейская» , код 056-2001896

    Поставка шумоглушителя сброса газа на объект «Реконструкция КС-3 «Красноармейская» , код 056-2001896

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.02.2019 00:0004.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83513Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83513

    Наименование закупки

    Поставка шумоглушителя сброса газа на объект «Реконструкция КС-3 «Красноармейская» , код 056-2001896

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.01.2019 13:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    Почтовый адрес

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-21

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова Анастасия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка шумоглушителя сброса газа на объект «Реконструкция КС-3 «Красноармейская» , код 056-2001896

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.02.2019 00:00 GMT +304.02.2019 00:0004.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83513Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шумоглушителя сброса газа на объект «Реконструкция КС-3 «Красноармейская» , код 056-2001896

    Начальная цена

    200 893,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, Согласно спецификации к договоруРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно спецификации к договору

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шумоглушитель сброса газа ШГ.050.40.400 Ду50 Ру4МПа УХЛ1 ТУ 3611-001-09171401-2012"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Ценовой запрос № 266106
    Поставка рессора, двигателя, центратора для нужд ПФ «Оренбурггазгеофизика»
    Поставка рессора, двигателя, центратора для нужд ПФ «Оренбурггазгеофизика»
    266106
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ООО "ХИМРЕМОНТ"
    Ценовой запрос № 266087
    Предохранитель огневой
    Предохранитель огневой
    266087
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
    Ценовой запрос № 266056
    Закупка уровнемеров Воткинского завода
    Закупка уровнемеров Воткинского завода
    266056
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Ценовой запрос № 266047
    Поставка эстакады металлической для нужд ООО "Газпром тарнсгаз Самара"
    Поставка эстакады металлической для нужд ООО "Газпром тарнсгаз Самара"
    266047
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Ценовой запрос № 265993
    ТГСтаврополь Поставка манжет КР СК-З (20223575)
    ТГСтаврополь Поставка манжет КР СК-З (20223575)
    265993
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
    Ценовой запрос № 265906
    Поставка вентиляционного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"
    Поставка вентиляционного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"
    265906
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    32 492
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 264434
    Поставка материалов для проведения планово-предупредительных ремонтов ООО "Газпром добыча Надым"
    Поставка материалов для проведения планово-предупредительных ремонтов ООО "Газпром добыча...
    264434
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
    Ценовой запрос № 265863
    Поставка запасных частей для автомобильной техники для нужд филиала "Управление аварийно-восстановительных работ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
    Поставка запасных частей для автомобильной техники для нужд филиала "Управление...
    265863
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 128 604
    Лоты:
    1
    Регион:
    Районы Архангельской области/
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить