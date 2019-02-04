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Наименование закупки
Поставка водонагревателей Electrolux EWH AXIOmatic
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
30.01.2019 12:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
Почтовый адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Контактный телефон
+7 3452 54-60-71
Факс
+7 3452 54-60-29
Адрес электронной почты
a.diyanov@tmotor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Говердовский Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка водонагревателей Electrolux EWH AXIOmatic
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.02.2019 07:00 GMT +304.02.2019 07:0004.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83500Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка водонагревателей Electrolux EWH AXIOmatic
Начальная цена
33 239,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Предоплата 50%/постоплата 50%. Доставка за счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ПАО "ТМ"
Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Кол-во: 1.000