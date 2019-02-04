Поставка железобетонных изделий для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР 2019

Условия договора

Московская область,Саратовская область,Тюменская область,Краснодарский край, Российская Федерация, 141101, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 77; Российская Федерация, 410502, Саратовская область, Саратовский район, р.п. Красный Октябрь; Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Промышленная, д. 23.; Российская Федерация, 352024, Краснодарский край, Кущевский район, с. Новомихайловское Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Оплата 100%, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента принятия к зачёту первичных бухгалтерских документов предоставленных Поставщиком. Стоимость транспортных расходов включена в стоимость МТР. Доставка: Плита бетонная тротуарная квадратная 8.К.10 1000х1000х100 - 6шт адрес: ООО "Газпром ПХГ" "Московское УПХГ" Российская Федерация, 141101, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 77; Плита дорожная 1П30-18-30 - 2шт адрес: ООО "Газпром ПХГ" "Песчано-Уметское УПХГ" Российская Федерация, 410502, Саратовская область, Саратовский район, р.п. Красный Октябрь; Плита железобетонная дорожная 2П30.18-10 - 2шт адрес: ООО "Газпром ПХГ" "Пунгинское УПХГ" Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Промышленная, д. 23. ; Кольцо ж/б КС15.6 Г8020 из бетона В15 - 8шт, Плита перекрытия колодцев 1ПП 15-1 - 7 шт адрес: ООО "Газпром ПХГ" "Кущевское УПХГ" Российская Федерация, 352024, Краснодарский край, Кущевский район, с. Новомихайловское