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Наименование закупки
Поставка железобетонных изделий для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР 2019
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
30.01.2019 12:49
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
+7 495 428-45-46
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
phg@phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонов Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Московская область, Закупки и тендеры Саратовская область, Закупки и тендеры Тюменская область, Закупки и тендеры Краснодарский край
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка железобетонных изделий для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР 2019
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.02.2019 10:00 GMT +304.02.2019 10:0004.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83488Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка железобетонных изделий для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР 2019
Начальная цена
139 665,80
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область,Саратовская область,Тюменская область,Краснодарский край, Российская Федерация, 141101, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 77; Российская Федерация, 410502, Саратовская область, Саратовский район, р.п. Красный Октябрь; Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Промышленная, д. 23.; Российская Федерация, 352024, Краснодарский край, Кущевский район, с. НовомихайловскоеРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата 100%, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента принятия к зачёту первичных бухгалтерских документов предоставленных Поставщиком. Стоимость транспортных расходов включена в стоимость МТР. Доставка: Плита бетонная тротуарная квадратная 8.К.10 1000х1000х100 - 6шт адрес: ООО "Газпром ПХГ" "Московское УПХГ" Российская Федерация, 141101, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 77; Плита дорожная 1П30-18-30 - 2шт адрес: ООО "Газпром ПХГ" "Песчано-Уметское УПХГ" Российская Федерация, 410502, Саратовская область, Саратовский район, р.п. Красный Октябрь; Плита железобетонная дорожная 2П30.18-10 - 2шт адрес: ООО "Газпром ПХГ" "Пунгинское УПХГ" Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Промышленная, д. 23. ; Кольцо ж/б КС15.6 Г8020 из бетона В15 - 8шт, Плита перекрытия колодцев 1ПП 15-1 - 7 шт адрес: ООО "Газпром ПХГ" "Кущевское УПХГ" Российская Федерация, 352024, Краснодарский край, Кущевский район, с. Новомихайловское
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Кол-во: 6.000