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    Главная / Торги / 123

    123

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.02.2019 12:0004.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83487Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83487

    Наименование закупки

    123

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.01.2019 11:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    123

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.02.2019 12:00 GMT +304.02.2019 12:0004.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83487Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    123

    Начальная цена

    1 493,72

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 1233Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка и безнал

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грифели 0,5ММ НВ 12ШТ для механических карандашей"

    Кол-во: 2.000

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    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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