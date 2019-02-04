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    Главная / Торги / Поставка железобетонных изделий для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР 2019

    Поставка железобетонных изделий для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР 2019

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.02.2019 10:0004.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83481Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83481

    Наименование закупки

    Поставка железобетонных изделий для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР 2019

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.01.2019 10:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область, Закупки и тендеры Саратовская область, Закупки и тендеры Тюменская область, Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка железобетонных изделий для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР 2019

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.02.2019 10:00 GMT +304.02.2019 10:0004.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83481Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка железобетонных изделий для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР 2019

    Начальная цена

    145 315,94

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область,Саратовская область,Тюменская область,Краснодарский край, Российская Федерация, 141101, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 77; Российская Федерация, 410502, Саратовская область, Саратовский район, р.п. Красный Октябрь; Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Промышленная, д. 23.; Российская Федерация, 352024, Краснодарский край, Кущевский район, с. НовомихайловскоеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата 100%, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента принятия к зачёту первичных бухгалтерских документов предоставленных Поставщиком. Стоимость транспортных расходов включена в стоимость МТР. Доставка: Плита бетонная тротуарная квадратная 8.К.10 1000х1000х100 - 6шт адрес: ООО "Газпром ПХГ" "Московское УПХГ" Российская Федерация, 141101, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 77; Плита дорожная 1П30-18-30 - 2шт адрес: ООО "Газпром ПХГ" "Песчано-Уметское УПХГ" Российская Федерация, 410502, Саратовская область, Саратовский район, р.п. Красный Октябрь; Плита железобетонная дорожная 2П30.18-10 - 2шт адрес: ООО "Газпром ПХГ" "Пунгинское УПХГ" Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Промышленная, д. 23. ; Кольцо ж/б КС15.6 Г8020 из бетона В15 - 8шт, Плита перекрытия колодцев 1ПП 15-1 - 7 шт адрес: ООО "Газпром ПХГ" "Кущевское УПХГ" Российская Федерация, 352024, Краснодарский край, Кущевский район, с. Новомихайловское

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита перекрытия железобетонная 1ПП 15-1 для колодцев 1680х150ММ ГОСТ 8020-90"

    Кол-во: 7.000

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