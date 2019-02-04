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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Оказание услуг по аттестации персонала СУ "Кубаньоргэнергогаз", филиал АО "Газпром оргэнергогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
30.01.2019 10:26
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-90-50
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
zemcova@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по аттестации персонала СУ "Кубаньоргэнергогаз", филиал АО "Газпром оргэнергогаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.02.2019 08:30 GMT +304.02.2019 08:3004.02.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83477Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по аттестации персонала СУ "Кубаньоргэнергогаз", филиал АО "Газпром оргэнергогаз"
Начальная цена
190 350,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 350018, г. Краснодар, ул. Текстильная 4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке на основании выставленного счёте путём перечисления денежных средств с расчётного счета Заказчика на расчётный счёт Исполнителя в течение 10 банковских дней с момента подписания акта сдачи - приёмки услуг.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 3.000