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    Главная / Торги / Оказание услуг по аттестации персонала СУ "Кубаньоргэнергогаз", филиал АО "Газпром оргэнергогаз"

    Оказание услуг по аттестации персонала СУ "Кубаньоргэнергогаз", филиал АО "Газпром оргэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.02.2019 08:3004.02.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83477Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83477

    Наименование закупки

    Оказание услуг по аттестации персонала СУ "Кубаньоргэнергогаз", филиал АО "Газпром оргэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.01.2019 10:26

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-90-50

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по аттестации персонала СУ "Кубаньоргэнергогаз", филиал АО "Газпром оргэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.02.2019 08:30 GMT +304.02.2019 08:3004.02.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83477Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по аттестации персонала СУ "Кубаньоргэнергогаз", филиал АО "Газпром оргэнергогаз"

    Начальная цена

    190 350,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 350018, г. Краснодар, ул. Текстильная 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке на основании выставленного счёте путём перечисления денежных средств с расчётного счета Заказчика на расчётный счёт Исполнителя в течение 10 банковских дней с момента подписания акта сдачи - приёмки услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по аттестации Предаттестационная подготовка с последующей аттестацией специалиста неразрушающего контроля по ультразвуковому методу контроля"

    Кол-во: 3.000

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