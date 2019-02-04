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    Главная / Торги / Руководство по экплуатации для крана TTS №21017 ( 7, Черский)

    Руководство по экплуатации для крана TTS №21017 ( 7, Черский)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.02.2019 01:0004.02.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83471Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83471

    Наименование закупки

    Руководство по экплуатации для крана TTS №21017 ( 7, Черский)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.01.2019 09:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот

    Руководство по экплуатации для крана TTS №21017 ( 7, Черский)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.02.2019 01:00 GMT +304.02.2019 01:0004.02.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83471Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Руководство по экплуатации для крана TTS №21017 ( 7, Черский)

    Начальная цена

    62 540,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект 59, въезд на территорию не требуетсяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка технической документации для крана TTS №21017"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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