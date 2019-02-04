Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата выполненных Работ осуществляется безналичным расчетом, путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств в пределах утвержденных плановых ассигнований, выделенных лимитов бюджетных обязательств и объемов фактически выполненных Работ. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком на основании акта о приемке выполненных работ и выставленного Подрядчиком счета-фактуры, после подписания Заказчиком вышеуказанных документов. Авансирование не более 30% от стоимости договора.