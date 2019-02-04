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    Главная / Торги / Самоспасатель ( Сатурн, 55)

    Самоспасатель ( Сатурн, 55)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.02.2019 01:0004.02.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83460Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83460

    Наименование закупки

    Самоспасатель ( Сатурн, 55)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.01.2019 09:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Самоспасатель ( Сатурн, 55)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.02.2019 01:00 GMT +304.02.2019 01:0004.02.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83460Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Самоспасатель ( Сатурн, 55)

    Начальная цена

    17 288,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинский Западный Морской порт, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159, склад ООО Газпром флот (доставка до дверей)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Самоспасатель изолирующий противопожарный СИП-1 защита органов дыхания.зрения и кожи лица"

    Кол-во: 2.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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