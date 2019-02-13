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    Главная / Торги / Поставка фитингов и трубы из полипропилена

    Поставка фитингов и трубы из полипропилена

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.02.2019 12:0013.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83459Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83459

    Наименование закупки

    Поставка фитингов и трубы из полипропилена

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.02.2019 10:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фитингов и трубы из полипропилена

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.02.2019 12:00 GMT +313.02.2019 12:0013.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83459Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фитингов и трубы из полипропилена

    Начальная цена

    333 254,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Завод по стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина ООО «Газпром переработка», 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский районРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Организация транспортировки от склада Поставщика до пункта назначения осуществляется силами Поставщика за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентиль ПП D20мм ГОСТ 32415-2013"

    Кол-во: 70.000

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