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Наименование закупки
Поставка головных уборов для нужд Сургутского и Ухтинского филиалов ООО "Газпромтранс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
30.01.2019 09:20
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kom@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобанова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка головных уборов для нужд Сургутского и Ухтинского филиалов ООО "Газпромтранс"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.02.2019 08:00 GMT +304.02.2019 08:0004.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83457Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка головных уборов для нужд Сургутского и Ухтинского филиалов ООО "Газпромтранс"
Начальная цена
416 160,36
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область,Республика Коми, 1. Сургутский филиал ООО "Газпромтранс" 628418, Тюменская обл., Сургутский район, сельское поселение Солнечный, ст. Промышленная 2. Ухтинский филиал ООО "Газпромтранс" 169319, Республика Коми, г. Ухта, пр-т Ленина, д.79. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 дней с момента получения товара. Расходы по доставке товара включены в стоимость товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 10.000