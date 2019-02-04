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    Главная / Торги / Поставка головных уборов для нужд Сургутского и Ухтинского филиалов ООО "Газпромтранс"

    Поставка головных уборов для нужд Сургутского и Ухтинского филиалов ООО "Газпромтранс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.02.2019 08:0004.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83457Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83457

    Наименование закупки

    Поставка головных уборов для нужд Сургутского и Ухтинского филиалов ООО "Газпромтранс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.01.2019 09:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область, Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка головных уборов для нужд Сургутского и Ухтинского филиалов ООО "Газпромтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.02.2019 08:00 GMT +304.02.2019 08:0004.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83457Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка головных уборов для нужд Сургутского и Ухтинского филиалов ООО "Газпромтранс"

    Начальная цена

    416 160,36

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область,Республика Коми, 1. Сургутский филиал ООО "Газпромтранс" 628418, Тюменская обл., Сургутский район, сельское поселение Солнечный, ст. Промышленная 2. Ухтинский филиал ООО "Газпромтранс" 169319, Республика Коми, г. Ухта, пр-т Ленина, д.79. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента получения товара. Расходы по доставке товара включены в стоимость товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшлемник Космо 1-Д ТИСг-7.001 на подкладке из овчины меховой мужской зимний"

    Кол-во: 10.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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