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    Главная / Торги / Поставка пудры ПАП для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Башкирское УАВР"

    Поставка пудры ПАП для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Башкирское УАВР"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.02.2019 07:0004.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83452Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83452

    Наименование закупки

    Поставка пудры ПАП для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Башкирское УАВР"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.01.2019 09:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пудры ПАП для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Башкирское УАВР"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.02.2019 07:00 GMT +304.02.2019 07:0004.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83452Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пудры ПАП для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Башкирское УАВР"

    Начальная цена

    24 434,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Российская Федерация, 628147, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский район, п. Светлый (г. Югорск)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка платежа, СМСП-30дней. Доставка до грузополучателя включена в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пудра алюминиевая пигментная ПАП-1 ГОСТ 5494-95"

    Кол-во: 0.060

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